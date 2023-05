Na ljubljanski medicinski fakulteti pričakujejo vladno zagotovilo glede financiranja kampusa Vrazov trg

Ljubljana, 16. maja - Na ljubljanski medicinski fakulteti so zaskrbljeni, da bi se zaradi umika projekta gradnje kampusa Vrazov trg iz načrta za okrevanje in odpornost ustavila izgradnja nove medicinske fakultete. Od vlade zato pričakujejo, da do 15. junija, pred objavo javnega naročila za izvedbo gradnje, da jasno zagotovilo, kako bo zagotovila sredstva za projekt.