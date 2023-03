Vlada sprejela izhodišča za popravke načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 16. marca - Vlada je danes potrdila okvirni seznam ukrepov, ki jih bo zaradi zmanjšanja razpoložljivih nepovratnih sredstev umaknila iz načrta za okrevanje in odpornost. Gre za projekte v skupni višini 286 milijonov evrov in če bo vlada ocenila, da so pomembni za okrevanje Slovenije, bo zanje iskala možnosti za financiranje iz drugih virov.