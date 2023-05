SŽ zaradi del na železniški infrastrukturi prilagodile vozni red

Ljubljana, 11. maja - Na železniških progah Ljubljana-Litija-Zidani Most-Dobova in Poljčane-Maribor zaradi nadgradnje železniške infrastrukture nekateri vlaki ne bodo vozili oz. bodo združeni z naslednjim vlakom v voznem redu, so napovedali v Slovenskih železnicah (SŽ). Takšen vozni red bo predvidoma veljal od 14. do 31. maja.

Vlake so združili zaradi zagotovitve boljše prepustnosti na progi. "Zaradi velike frekvence vlakov bi sicer prijahalo do še večjih zamud," so izpostavili na železnicah in dodali, da lahko do zamud prihaja kljub združevanju, in sicer zaradi predpisanih počasnih voženj mimo gradbišč in začasne vožnje po samo enem tiru. Potniki lahko nov vozni red najdejo na spletnih straneh SŽ.

Kot so spomnili na SŽ, bodo v okviru nadgradnje proge Zidani Most-Šentilj uredili vozlišča z železniško postajo Pragersko, nadgradili tire, zgradili dva perona z nadstrešnicami, uredili dostop potnikov na perone, zgradili cestni podvoz skozi Pragersko, rekonstruirali bodo postajno poslopje, uredili dve parkirišči in postavili protihrupne ograje.

V okviru ureditve železniške postaje Šentjur bodo zgradili nov otočni peron, izvedli pohod do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe ter uredili parkirišča in kolesarnice. Projekt ureditve podhoda na železniški postaji Rače pa predvideva gradnjo novih peronov in izvedbo podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe.

Nadgradnja proge Maribor-Šentilj predvideva nadgradnjo obstoječe enotirne proge z novimi objekti na progovnem odseku Maribor-Pesnica, kjer bo del proge potekal po novi trasi, del stare pa bodo z novozgrajenim predorom Pekel in viaduktom Pesnica ukinili. V okviru projekta proge Dobova-Ljubljana pa je predvidena ureditev železniške postaje Zagorje, nadgradnja tirov in tirnih naprav ter ureditev nadhoda, so še zapisali v sporočilu za javnost.