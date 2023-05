Zahod stopnjuje oboroževanje Ukrajine

pripravil Robert Petrovič

Kijev, 16. maja - Zahodne zaveznice so od začetka ruske invazije pred približno 15 meseci Ukrajini zagotovile obsežno vojaško pomoč, s pomočjo katere se ukrajinske sile uspešno zoperstavljajo močnejšemu nasprotniku in pripravljajo na novo protiofenzivo za ponovno zavzetje zasedenih območij. Sledi pregled dobavljene vojaške opreme od začetka invazije do danes.