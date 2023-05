V Kostelu in Osilnici še vedno čakajo na finančno pomoč države po lanskih poplavah

Kostel/Osilnica, 16. maja - V občinah Kostel in Osilnica še vedno čakajo na finančno pomoč države po poplavah, ki so jih prizadele septembra lani. Škodo, ki jo je povzročila vodna ujma, so sicer za silo sanirali, temeljita sanacija pa jih še čaka. Brez pomoči države ne bodo zmogli, pravijo.