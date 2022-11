V Osilnici in Kostelu po poplavah čakajo na finančno pomoč države

Kostel/Osilnica, 18. novembra - V občinah Osilnica in Kostel so za prvo silo odpravili posledice poplav, ki so jih prizadele sredi in konec septembra, a glavnina sanacije je še pred njimi. Pri tem pa oba župana opozarjata, da brez pomoči države ne bo šlo. Te za zdaj ni na vidiku, saj v občinah čakajo državno komisijo, ki bo preverila ocenjevanje škode.