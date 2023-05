Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 5.)

Ljubljana, 15. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o diplomatski konferenci za sprejem konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida in drugih hudodelstev, največji diplomatski konferenci ki jo je Slovenija kadar koli gostila. Poročale so še o tem, da se je industrijska proizvodnja v Sloveniji marca v primerjavi s februarjem zvečala za 2,3 odstotka.