Primorske novice o Slovenski vojski (16. 5.)

Koper, 15. maja - Danijel Cek v komentarju Ultramaratonska vojska piše o Slovenski vojski, ki danes praznuje svoj 32. rojstni dan, a je po avtorjevem mnenju v teh letih postala zanemarjena in že dolgo odrinjena na stranski tir. Avtor še meni, da je bila vojska, ne glede na to, ali je bila vlada leva ali desna, vedno odrinjena in je počasi stopicala na mestu.