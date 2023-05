Več deset tisoč ljudi v Beogradu znova protestiralo proti nasilju

Beograd, 12. maja - Več deset tisoč ljudi se je danes v Beogradu udeležilo protesta, ki ga je pod geslom "Srbija proti nasilju" sklicalo pet opozicijskih strank. Demonstranti so med drugim blokirali glavni prometni most Gazela in več cest v središču srbske prestolnice. Protest je potekal v luči nedavnih strelskih napadov v Srbiji, v katerih je bilo ubitih 17 ljudi.