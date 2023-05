V Ljubljani znova na ogled mačje manekenke

Ljubljana, 13. maja - Čez vikend bodo na svoj račun znova prišli mačjeljubci. V ljubljanski hali Tivoli bodo namreč na ogled različne pasemske in domače mačke, ki se bodo potegovale za prestižne nazive najlepših po pravilih krovne mednarodne felinološke zveze. Vsakoletne razstave se običajno udeležijo razstavljavci in vzreditelji iz Slovenije in tujine.