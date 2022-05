Na letošnji mednarodni razstavi tudi tekmovanje za najbolj modro mačko

Ljubljana, 14. maja - V hali Tivoli bo ta konec tedna potekala vsakoletna mednarodna razstava mačk, ki se je bo letos udeležilo okoli 250 domačih in pasemskih mačk različnih barv in velikosti. Med drugim bo program ponujal tudi možnost glasovanja za najlepšo in najbolj modro mačko ter nasvete o pravilni oskrbi, je sporočilo Felinološko društvo Ljubljana.