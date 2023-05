Šole izvedle dan kulture nenasilja in strpnosti

Ljubljana, 12. maja - Osnovne in srednje šole so danes v obliki različnih aktivnosti in pogovorov izvedle dan kulture nenasilja in strpnosti. "Učenci so bili veseli pogovora na to temo, je pa vtis, da so se glede pokola v srbski šoli zelo malo pogovorili s starši, največ informacij so dobili prek družbenih omrežjih," je za STA dejal ravnatelj OŠ Livada Goran Popović.