V šolah se bodo kljub kratkemu času pripravili na petkov dan kulture nenasilja

Ljubljana, 9. maja - Na slovenskih osnovnih in srednjih šolah se pripravljajo na petkov dan kulture nenasilja in strpnosti, ki ga je v odziv na nedavni tragični dogodek v eni od srbskih šol danes napovedal minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Se pa nekaterim ravnateljem zdi, da gre spet zelo na hitro, saj naj bi navodila in gradivo prejeli šele v sredo.