Vrhovno sodišče opredelilo posledice nezadostne pojasnilne dolžnosti bank

Ljubljana, 12. maja - Vrhovno sodišče je v delu spora med posojilojemalcem in banko glede kreditne pogodbe v švicarskih frankih zavrnilo zahtevo za revizijo, ki jo je vložila banka, in potrdilo odločitev višjega sodišča v prid posojilojemalca. Vrhovno sodišče je ob tem opredelilo dobro vero in posledice nezadostno opravljene pojasnilne dolžnosti banke.