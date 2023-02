Združenje bank: Sodba vrhovnega sodišča glede švicarskih frankov potrjuje, da zakonsko urejanje ni primerno

Ljubljana, 9. februarja - Sodba vrhovnega sodišča, s katero je potrdilo ničnost posojilne pogodbe v švicarskih frankih, po mnenju Združenja bank Slovenije potrjuje stališče, da je treba v zadevah kreditojemalcev v frankih primere presojati posamično in da zakonsko urejanje ni primerno. Kot so izpostavili, sodna praksa vrhovnega sodišča ostaja ustaljena in enotna.