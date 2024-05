V ljubljanskem Pionirskem domu odprli prvi pravi otroški laboratorij

Ljubljana, 30. maja - V Pionirskem domu - Centru za kulturo mladih so danes v sodelovanju s farmacevtskim podjetjem Lek odprli prvi pravi otroški laboratorij. V njem bodo z različnimi eksperimenti otrokom na inovativen način približali znanstvene vede. Danes so otroci z vsestranskim ustvarjalcem Nikom Škrlecom že naredili prvi poizkus in otvorili novi prostor.