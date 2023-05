Tedne vseživljenjskega učenja bo letos pripravljalo 2000 prirediteljev dogodkov

Ajdovščina, 12. maja - Na Andragoškem centru Slovenije (ACS) so tudi letos pripravili Tedne vseživljenjskega učenja, ki so jih danes odprli s slovesnostjo in podelitvijo priznanj v Ajdovščini. Dogajanje med 15. majem in 18. junijem je pripravilo 39 večjih organizatorjev, skupno pa bo 28. Tedne vseživljenjskega učenja ustvarjalo kar 2000 prirediteljev dogodkov.