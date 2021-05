V Ljubljani in Mariboru tretji Trigger

Ljubljana/Maribor, 29. maja - V Ljubljani in Mariboru bo od danes do 2. junija potekal tretji festival sodobnih neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Trigger, s katerim želijo umetnikom ponuditi možnosti za sodelovanja na mednarodnem trgu. Program obsega 12 uprizoritev različnih neodvisnih producentov, pogovore in izobraževalni del.