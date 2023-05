Tedenski pregled - svet od 12. do 18. 5.

Ljubljana, 19. maja - Turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu je malo zmanjkalo do zmage v prvem krogu predsedniških volitev. Italijansko deželo Emilija-Romanja so prizadele hude poprave, težave zaradi deževja so imeli tudi na Hrvaškem. Stotine žrtev je terjal ciklon v Mjanmaru. Na vrhu Sveta Evrope so vzpostavili register škode zaradi ruske agresije v Ukrajini.