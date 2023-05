Po dolgem času srečanje na visoki ravni med ZDA in Kitajsko

Washington, 11. maja - Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan se je ta teden na Dunaju sestal z vodilnim kitajskim diplomatom Wang Yijem, so danes sporočili iz Bele hiše. Obe strani sta pogovore označili za odkrite, vsebinske in konstruktivne. Govorila sta o vojni v Ukrajini in vprašanju Tajvana.