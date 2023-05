Medicinske sestre v Angliji znova stavkajo

London, 1. maja - Zaradi nezadovoljstva s plačami in pogoji dela medicinske sestre v Angliji danes znova stavkajo. Potem ko je njihov sindikat Royal College of Nursing (RCN) zavrnil petodstotno povišanje plač, ki ga je zdravstvenim delavcem v javnem zdravstvenem sistemu v Angliji ponudila vlada, so 28-urno stavko začele v nedeljo ob 20. uri po lokalnem času.