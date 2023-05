ZDA v pričakovanju velikega navala migrantov

Washington, 11. maja - ZDA so se v sredo pripravljale na pričakovani val migrantov, ki želijo vstopiti v državo po izteku omejitev iz časa pandemije covida. Na južno mejo z Mehiko so oblasti poslale 24.000 policistov, 1100 uradnikov in dodatnih 1500 vojakov, ki bodo sodelovali z 2500 že na meji. Predsednik ZDA Joe Biden je priznal, da bo na meji nekaj časa vladal kaos.