ZDA v luči prenove migrantske politike vzpostavljajo centre v tujini

Washington, 28. aprila - Ameriška vlada je v četrtek napovedala vrsto ukrepov za zajezitev nezakonitih migracij. Eden teh je vzpostavitev centrov za obdelavo prošenj migrantov v tujini in poostritev kazni za nezakonit vstop. Do prenove politike do migrantov prihaja v luči morebitnega povečanja nezakonitega priseljevanja po odpravi omejitev na meji, uvedenih med pandemijo.