Zdravniška zbornica: Objava delnih podatkov o izvedenih obravnavah zdravstvenih delavcev ne sledi cilju povečanja transparentnosti

Ljubljana, 10. maja - V Zdravniški zbornici Slovenije poudarjajo, da objava delnih podatkov o izvedenih obravnavah po zdravstvenem delavcu, ki so bili pridobljeni v okviru obračunavanja zdravstvenih storitev od izvajalcev zdravstvenih storitev in jih je začel ZZZS objavljati javno, ne sledi cilju povečevanja transparentnosti in zaupanja v zdravstveni sistem.