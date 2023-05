Fides: Objavljanje poimenskih seznamov o številu opravljenih storitev zdravnikov nesmiselno in nekonstruktivno

Ljubljana, 10. maja - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je na spletni strani začel objavljati poimenske sezname o številu opravljenih zdravstvenih storitev po zdravnikih. Iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za STA sporočili, da potezo zdravstvene politike ocenjujejo kot nesmiselno in nekonstruktivno.