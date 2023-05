Izraelske sile na Zahodnem bregu ubile dva Palestinca, izmenjava ognja nad Gazo

Tel Aviv/Ramala/Gaza, 10. maja - Izraelska vojska je danes na Zahodnem bregu ubila dva Palestinca, so potrdile tako izraelske obrambne sile (IDF) kot palestinsko ministrstvo za zdravje. Izraelske oblasti trdijo, da so Palestinci prvi začeli streljati. Medtem je prišlo tudi do izmenjave zračnih napadov med izraelskimi silami in skrajneži nad palestinsko enklavo Gaza.