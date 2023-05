Izraelske oblasti porušile palestinsko šolo v bližini Betlehema

Jeruzalem, 7. maja - Izraelske oblasti so danes porušile palestinsko šolo v bližini Betlehema, ki je bila zgrajena s pomočjo Evropske unije. Enote z buldožerji so po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa, ki jo povzema nemška dpa, vstopile v vas zgodaj zjutraj in uporabile solzivec, da bi razgnale stanovalce, nato pa začele rušiti šolsko poslopje Al Tahadi.