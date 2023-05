Interpol prosi za pomoč pri identifikaciji 22 umorjenih žensk

Lyon, 10. maja - Interpol ter policije Nizozemske, Belgije in Nemčije so danes javnost pozvale k pomoči pri identifikaciji trupel 22 domnevno umorjenih žensk, ki so jih med letoma 1976 in 2019 našli v omenjenih državah. Mednarodna organizacija kriminalistične policije se je za ta korak odločila prvič v svoji zgodovini.