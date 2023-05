Večina poslanskih skupin naklonjena spomeniku osamosvojitve

Ljubljana, 10. maja - V poslanskih skupinah Svoboda, SD, SDS in NSi so naklonjeni ideji o spomeniku osamosvojitve na Trgu republike. Ta mora odražati narodovo enotnost za samostojno državo, so prepričani. V Levici medtem nasprotujejo odstranitvi Tršarjevega spomenika s Trga republike in menijo, da gre za nepremišljeno idejo.