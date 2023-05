Peterle: Ideja o postavitvi spomenika osamosvojitve ni nova

Ljubljana, 9. maja - Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle se je ponovno zavzel za postavitev spomenika osamosvojitve na ljubljanskem Trgu republike in spomnil, da nekdanji predsednik republike Milan Kučan s to idejo pred nekaj dnevi ni bil prvi. Trg republike mora biti posvečen vrednotam osamosvojitve in ničemer drugemu, meni Peterle.