Ministrstvo Rdečemu križu in Karitasu za pomoč socialno ogroženim dobavilo 1015 ton prehrambenih izdelkov

Ljubljana, 10. maja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Rdečemu križu in Karitasu v okviru druge letošnje dobave iz operativnega programa za hrano in osnovno materialno pomoč dobavilo 1015 ton prehrambenih izdelkov za socialno in materialno pomoč najbolj ogroženim. Program izvajajo s pomočjo Sklada za evropsko pomoč od leta 2014.