Ministrstvo Rdečemu križu in Karitas dobavilo hrano za socialno ogrožene

Ljubljana, 25. oktobra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Rdečemu križu Slovenije in Slovenski Karitas dobavilo hrano za socialno in materialno najbolj ogrožene.

Dobava vključuje pšenično belo moko tip 500, kratke in dolge testenine, brušen dolgozrnati riž, mleko ter konzerviran fižol in grah. Skupno gre za dobavo 668,5 tone hrane.