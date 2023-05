Evropska komisija z evropskim letom spretnosti v spodbujanje učenja digitalnih kompetenc pri zaposlenih

Bruselj, 9. maja - Evropska komisija je zagnala pobudo, imenovano evropsko leto spretnosti, s katerim želi spodbujati vseživljenjsko učenje in nasloviti pomanjkanje ustrezne delovne sile z vključevanjem ljudi in podjetij v pobude, ki bodo prispevale k digitalni preobrazbi in zelenem prehodu EU. Pobudi se pridružuje tudi ministrstvo za digitalno preobrazbo.