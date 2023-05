ZDA napovedale 1,2 milijarde dolarjev vojaške pomoči Ukrajini

Washington, 9. maja - ZDA so danes napovedale nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini v višini 1,2 milijarde dolarjev, s katerim si želijo okrepiti zračno obrambo Ukrajine in ji zagotoviti dodatno artilerijsko strelivo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je že zahvalil ZDA za nov sveženj pomoči in ga označil za pomemben znak solidarnosti.