Narok Roka Snežiča in Mihe Kordiša prekinil bombni alarm

Ljubljana, 9. maja - Danes bi na ljubljanskem okrožnem sodišču moral potekati predobravnavni narok v zasebni tožbi davčnega svetovalca Roka Snežiča zoper poslanca Levice Miho Kordiša zaradi žaljive obdolžitve. Naroka ni bilo, ker so na sodišču znova prejeli klic o podtaknjeni bombi in so morali prostore ljubljanske sodne palače izprazniti.