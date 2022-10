Ministrici za pravosodje in kulturo z evropskimi poslanci o vladavini prava v Sloveniji

Bruselj, 7. oktobra - Ministrici za pravosodje Dominika Švarc Pipan in za kulturo Asta Vrečko sta na današnjem srečanju z evropskimi poslanci predstavili ukrepe na področju krepitve vladavine prava in medijev v Sloveniji. Poslance so med drugim zanimali načrti vlade glede izboljšav v povezavi z vplivom politike na javne medije in financiranjem STA ter tožbami SLAPP.