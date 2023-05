V slovenskih šolah v petek dan kulture nenasilja in strpnosti

Ljubljana, 9. maja - Pristojni ministri so napovedali več aktivnosti za zagotavljanje varnega okolja v slovenskih šolah. Med drugim so izpostavili pripravo več zakonov s področja duševnega zdravja in administrativno razbremenitev centrov za socialno delo. V petek bo na šolah dan kulture nenasilja in strpnosti, je dejal minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda.