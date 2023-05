Minister Maljevac s celjskim županom o stanovanjski politiki

Celje, 8. maja - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je danes obiskal Mestno občino Celje in se s tamkajšnjim županom Matijo Kovačem sestal na delovnem sestanku na temo stanovanjske politike. Kot je povedal po srečanju, je s predstavniki občine govoril o trenutnih razmerah na tem področju in kje so mogoče točke nadaljnjega sodelovanja.