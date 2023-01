Na celjskem sejmišču letos šest sejemskih sklopov s 13 sejmi

Celje, 9. januarja - Družba Celjski sejem letos pripravlja šest sejemskih sklopov s 13 sejmi. Prvo sejemsko zgodbo načrtujejo že marca s petimi sejmi, od tega bodo prvič organizirali strokovne Dneve lovstva in Dneve ribištva. Maja pa bo na vrsti še en nov strokovni sejem, in sicer Komot za področje komunale, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod.