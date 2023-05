V Leipzigu Semira Kentrić z družbenokritičnim pogledom na zadnjih 17 let

Leipzig, 9. maja - V literarni hiši v Leipzigu oz. hiši knjig (Literaturhaus Leipzig/Haus des Buches) bodo drevi odprli razstavo del slovenske umetnice, ilustratorke in avtorice grafičnih romanov Samire Kentrić z naslovom Iztrgano iz konteksta. Razstavljene podobe so nastale kot vizualna popotnica besedilom o dogajanjih, ki so zaznamovala zadnjih 17 let.