Nagrajenci 13. Slovenskega bienala ilustracije

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 27. marca - Na 13. Slovenskem bienalu ilustracije (SBI), ki je vrata odprl v Galeriji Cankarjevega doma, je nagrado Hinka Smrekarja prejel Milan Erič. Plaketi Hinka Smrekarja sta prejela Hana Stupica in David Krančan, priznanji Hinka Smrekarja pa Jure Engelsberger in Bojana Dimitrovski. Za življenjsko delo so letos nagradili Kostjo Gatnika.