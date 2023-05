Rusija naj bi nad Krimom sestrelila ukrajinsko raketo

Moskva, 6. maja - Rusija je danes sporočila, da so njene sile sestrelile ukrajinsko raketo nad polotokom Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014. Rusija je v zadnjih tednih zabeležila tudi porast sabotaž in vdorov brezpilotnih letalnikov, ki so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP del priprav Ukrajine na pričakovano spomladansko ofenzivo.