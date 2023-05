Kronanje Karla III. v Sloveniji obeležili s spomini na njegov obisk pred 25 leti

Mojstrana, 6. maja - Današnje kronanje britanskega kralja Karla III. obeležujemo tudi v Sloveniji. Britansko veleposlaništvo je v Mojstrani pripravilo dogodek s spomini na obisk princa Charlesa v Sloveniji pred 25 leti. Kot so povedali tisti, ki so se z njim tedaj srečali, je nanje naredil dober vtis in verjamejo, da ima prave vrednote ter da bo dober kralj.