V Londonu pred kronanjem kralja Karla III. zbrana množica ljudi

London, 6. maja - Na ulicah britanske prestolnice se je v pričakovanju današnjega kronanja Karla III. in njegove soproge kraljice Camille v jutranjih urah zbrala množica ljudi. Mnogi so se ob poti sprevoda utaborili že več dni pred samim dogodkom, prvi gostje pa so medtem že vstopili v Westminstrsko opatijo, kjer bo potekalo kronanje.