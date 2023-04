Večina Britancev podpira monarhijo, med mladimi podpora slabi

London, 24. aprila - Večina Britancev, zlasti starejših, si želi ohraniti monarhijo, kaže danes objavljena javnomnenjska raziskava družbe YouGov. Vendar pa je monarhiji in kralju Karlu III., ki ga bodo 6. maja okronali, naklonjena le približno tretjina starih med 18 in 24 let, medtem ko si jih 38 odstotkov želi izvoljenega voditelja države, poroča britanski BBC.