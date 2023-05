Na veleposlaništvu Srbije v Ljubljani od danes mogoč vpis v žalno knjigo

Ljubljana, 5. maja - Srbsko veleposlaništvo v Ljubljani je danes po smrtonosnem strelskem napadu na šoli v Beogradu odprlo žalno knjigo. Pred veleposlaništvom se je zbralo okoli 50 ljudi, ki so v spomin žrtvam prižgali sveče in položili vence. Srbska veleposlanica v Sloveniji pa se je zahvalila vsem državljanom Slovenije, ki so izrazili iskreno sočutje v težkih časih.