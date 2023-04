Za Cankarjevo nagrado nominirani Gorečan, Kuči, Kumerdej, Likar in Kralj

Ljubljana, 20. aprila - Za letošnjo Cankarjevo nagrado so nominirana dela štirih avtoric in avtorja: Katja Gorečan za poetični roman Materinska knjižica, Adriana Kuči za roman o vojni Ime mi je Sarajevo, Mojca Kumerdej za kratke zgodbe Gluha soba, Mirana Likar za kratke zgodbe Ženska hiša in Lado Kralj za roman Ne bom se več drsal na bajerju.