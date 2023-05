V Novem mestu desetič po Slakovi poti

Novo mesto, 6. maja - V Novem mestu pričakujejo do 1500 pohodnikov, ki se bodo z Bajnofa oz. Sevnega pod Trško goro danes ob 9. uri desetič odpravili po približno osem kilometrov dolgi Slakovi poti. To pohodniško pot so uredili v spomin na harmonikarja in dolenjskega rojaka Lojzeta Slaka. Pohod zadnja leta prirejajo v okviru prireditev tradicionalnega Tedna cvička.