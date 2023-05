Premier Golob napad blizu Mladenovca označil za obsojanja vreden in pretresljiv

Ljubljana, 5. maja - Predsednik vlade Robert Golob je množično streljanje v bližini srbskega Mladenovca danes označil za obsojanja vredno, nepojmljivo in globoko pretresljivo. "Po tragičnih dogodkih, ki so prizadeli našo prijateljsko državo in širšo regijo, so naše misli s srbskim prebivalstvom," je še zapisal na družbenem omrežju Twitter.