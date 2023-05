V Grosupljem pridobivajo potrebna zemljišča za protipoplavno ureditev Grosupeljščice

Grosuplje, 4. maja - V Grosupljem so doslej za preprečevanje poplav zgradili dva velika zadrževalnika, za dokončno ureditev problematike pa jih čaka še ureditev struge Grosupeljščice. Z odkupom potrebnih zemljišč so že začeli, do konca poletja želijo oddati dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.